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Honor roll named at Huntsville Middle School

By Independent Herald

Huntsville Middle School principal Donna Goodman announces honor roll students for the third nine weeks.

Honor roll: Abigail Harness, Seth Riseden, Hannah Sexton, Myah Sharp, Joslin Floyd and Kylie Sexton, Karlie Branscum, Caden Butler, Hailey Butler, Glacie Davidson, Hannah Ellis, Ava Hines, Jennings Lay, Lexi Marcum, Jamalyn Myers, Hayden Wright, Joshua Byrge, Logan Dyer, Lucas Dyer, Brylan Orick, Cirstan Perkins, and Hannah Yancey.

2nd: Raleigh Bowling, Remmington Garrett, Kenzilee Howard, Elisha Hutson, Kenton Lay, Jaycee Myers, Jayden Parra, Landon Phillips, Destinee Wallace, Bailey Yancey, Shay Bell, Gabriel Byrd, Jamie Greaves, Aleeyah Jeffers, Brooklyn Jones, Emalee Owens, Iann Smith, Lizzie Tritt, Jazlyn Vanhook, Kamillya Wagaman, Leah West, Kameron Byrd, Bayleigh Cecil, Allie Elmore, Emily Fladie, Alyssa Hicks, Olivia Holmes, Alicyn King, Jeff Litton, Kilah Marlow, Damion Massengale, Lucas Newport, Khloe Shannon, Caleb Strunk, Ryan Trosper, Breanna Carroll, Jaicey Carson, Shaelynn Ellis, Gracie Gray, Jessie Hedrick, Kyrah King, Kylie Lawson, Avery Miller, Jenna Riseden, Aidan Roberts, Maleia Sexton, and Hannah Williams.

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